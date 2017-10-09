09.10.2017 (21:19)

Сотрудники филиалов «Оборонлес» проводят акции по лесовосстановлению

Осенние акции по лесовосстановлению приурочены ко дню воинской славы – Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским в Куликовской битве.

В целях сохранности и восстановления лесов Минобороны России были посажены саженцы сосны обыкновенной и ели на территории дошкольных учреждений, войсковых частей, а также в Уфимском кадетском корпусе имени дважды Героя Советского союза Мусы Гареева.

К работе по восстановлению лесов на землях Министерства обороны присоединились воспитанники образовательных учреждений, военнослужащие и гражданский персонал войсковых частей, семьи сотрудников «Оборонлеса».

Акции по посадке проведены в трех филиалах ФГАУ «Оборонлес» Приволжья – Кировском, Марийском и Башкирском.



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