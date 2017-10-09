09.10.2017 (20:36)

В Оренбургской области началась контрольная проверка воинских частей и соединений ЦВО за летний период обучения

В Оренбургской области началась контрольная проверка воинских частей и соединений Центрального военного округа (ЦВО) за летний период обучения. В ней принимают участие более 4 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и других подразделений, задействовано свыше 1,4 тыс. единиц военной техники.

В числе проверяемых дисциплин — огневая, тактическая, специальная, инженерная, физическая, военно-медицинская и другие виды подготовок. Одним из вопросов в ходе проверки станет выполнение некоторыми подразделениями нормативов по приведению в высшие степени боевой готовности. Также выборочно подразделения будут проверены на готовность к выполнению учебно-боевых задач.

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