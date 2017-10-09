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09.10.2017 (20:31)

Военнослужащие Узбекистана познакомили прибывших на учение коллег из России с древним Самаркандом

Военнослужащие Вооруженных сил Узбекистана провели для коллег из России, прибывших на совместное антитеррористическое учение, экскурсию в один из древнейших городов мира — Самарканд.

Основанный в VIII веке до нашей эры в одно время с Римом, Самарканд на протяжении веков считался политическим, культурным, торговым и научным центром средневекового Востока.

Российские военнослужащие посетили мемориальный комплекс великого ученого и богослова Исмаила аль-Бухари, а также побывали на месте захоронения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, обустройство которого завершилось всего месяц назад.

Знакомство с Самаркандом продолжилось в знаменитой обсерватории Улугбека и завершилась на главной площади Регистан, где архитектурный ансамбль XV века сохранил свой первозданный вид.

Российский контингент на учении представлен подразделениями горнострелковой бригады Центрального военного округа, которая дислоцирована в Республике Тыва. 150 военнослужащих со штатным вооружением совершили 400-километровый марш из Кызыла в Абакан. 2,5 тыс. км до Ташкента военнослужащие преодолели по воздуху на самолетах Воздушно-космических сил России.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Международные учения
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