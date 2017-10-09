09.10.2017 (20:24)

Силы антитеррора России и Узбекистана на учении в горах Нуратау уничтожили условное НВФ

Силы антитеррора России и Узбекистана разгромили международную диверсионно-террористическую группу в ходе совместного тактического учения на полигоне Фориш в горах Нуратау.

Более 400 военнослужащих при поддержке бронеавтомобилей и вертолетов армейской авиации обнаружили и блокировали «боевиков», которые «захватили» условный приграничный поселок Кокбулак, взяв под контроль жизненно важные объекты и заложников.

С помощью беспилотников разведчики обнаружили базовый лагерь, пункт управления и огневые точки «террористов». После нанесения огневого поражения по выявленным целям, силы антитеррора, в состав которых вошли подразделения нескольких силовых ведомств, пошли на штурм. На штаб «боевиков» с вертолета высадился десант. Территорию зачистили силы быстрого реагирования и в освобожденный поселок вошли саперы, местные правоохранительные органы, отряды МЧС и медики.

В ходе практических действий подразделения отработали вопросы связи, организовали совместную работу на пунктах управления и в ходе спецоперации, показав высокий уровень взаимодействия.

На торжественной церемонии закрытия учения были исполнены гимны стран-участниц, вручены ведомственные награды и ценные подарки.

Российский контингент в Узбекистане представили подразделения горнострелковой бригады Центрального военного округа, которая дислоцирована в Республике Тыва.

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