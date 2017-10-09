09.10.2017 (19:34)

На программу переселения жителей из закрытых военных городков требуется 7,5 млрд рублей

Минобороны РФ обратилось с просьбой выделить 7,5 млрд рублей на программу переселения жителей из закрытых военных городков, сейчас на это выделяется около 100 млн рублей в год по сертификатам Минстроя России. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Иванов на заседании в Совете Федерации.

«В настоящее время на территории закрытых военных городков проживает 3150 граждан, признанных участниками подпрограммы ФЦП «Жилище» до 2020 года. Необходимый объем бюджетных ассигнований для переселения указанных граждан - 7,5 млрд рублей», - сказал Сергей Иванов.

При этом, по его словам, Минстроем на оформление сертификатов Минобороны РФ в 2015 году было выделено 86,6 млн рублей, 110,1 млн рублей было выделено в 2016 году и 101,9 млн рублей выделено в 2017 году.

Он также уточнил, что с целью решения этой задачи Президентом по инициативе Минобороны было дано поручение Правительству о выделении бюджетных средств для оформления Минобороны России трех тысяч жилищных сертификатов. «Минобороны для исполнения поручения в период с 2015 года по 2017 год было подготовлено три обращения к Президенту, пять обращений в Правительство, проведено более 10 совещаний с органами исполнительной власти. Несмотря на комплекс мер, организованных и проведенных Минобороны, поручение на сегодняшний день не выполнено и оставлено на контроле Правительства до 15 ноября этого года», - констатировал Сергей Иванов.

Он рассказал, что в апреле этого года Минобороны направило обращение Президенту России с просьбой дать поручение Правительству о выделении дополнительно 7,5 млрд рублей.

«Вопрос находится в проработке, при этом рассматривается вопрос о выделении части необходимых средств из указанного источника», - отметил Сергей Иванов.

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