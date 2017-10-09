09.10.2017 (19:15)

ВАИ обращает внимание на повышение бдительности в осенне-зимний период

Военная автомобильная инспекция обращает внимание как водителей, так и пешеходов на повышение бдительности в осенне-зимний период в связи с ухудшением видимости из-за ранних сумерек, возможного снега, яркого солнца днем, повышением вероятности «заноса» и «сноса» автомобиля.

Военные автоинспекторы также призывают пешеходов использовать светоотражающие элементы в темное время суток на одежде, других вещах, а водителей – светоотражающие жилеты при вынужденной остановке в темное время суток на обочине или вблизи проезжей части.



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