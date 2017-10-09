09.10.2017 (19:08)

Бронегруппа ССО Белоруссии в ходе марша ликвидировала условных диверсантов, обнаруженных разведчиками ВДВ России

9 октября передовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии в ходе начавшегося совместного тактического учения получили оперативные задачи прибыть в районы сосредоточения для обеспечения охранения и проведения рекогносцировки районов предстоящих действий.

В ходе выдвижения к назначенным местам разведгруппа ВДВ России обнаружила диверсионный отряд условного противника и передала данные передовому отряду ССО Республики Беларусь.

Бронегруппа охранения подразделений ССО Белоруссии совершила стремительный бросок по указанным российскими разведчиками координатам и с ходу уничтожила обнаруженный условный диверсионный отряд, находящийся в предполагаемом районе прохождения объединенных сил.

В настоящее время основные силы парашютно-десантного батальона ВДВ России прибыли в район сосредоточения, где разворачивают полевые узлы связи, пункты управления и завершают подготовку техники для последующего выхода на аэродромы для погрузки в самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации России.

Передовые группы десанта ССО Белоруссии убыли на проведение рекогносцировки назначенных районов предстоящих учебно-боевых действий.

Предварительно известно, что подразделениям ВДВ России и ССО Белоруссии в районах сосредоточения необходимо находиться в готовности к оперативному применению. Основная задача объединенной группировки разрешить учебно-боевую ситуацию силовым способом.

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