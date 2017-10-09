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09.10.2017 (18:34)

На кораблях Северного флота состоялась проверка пожаробезопасности

На боевых кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота, находящихся в пунктах постоянного базирования, а также стоящих на заводском ремонте, прошла плановая проверка взрыво-пожаробезопасности.

Её успешно прошли тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и другие корабли и суда соединений флота.

Контроль осуществляли офицеры технического управления Северного флота. Особое внимание они уделили состоянию аварийно-спасательного имущества, стационарных и переносных средств пожаротушения, а также проверке знаний и навыков личного состава при действиях в нештатных ситуациях.

Было проведено выборочное тестирование электрооборудования на предмет безопасности эксплуатации, измерено сопротивление изоляции электроприборов, проверена организация проведения огневых работ.

Мероприятия по контролю состояния взрыво-пожаробезопасности на Северном флоте проводятся на регулярной основе и являются одной из главных мер профилактики аварийных ситуаций.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Пожарная безопасность
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