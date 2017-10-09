09.10.2017 (18:19)

Кадеты из села Еткуль под Челябинском побывали в гостях у военных летчиков ЦВО

По инициативе Челябинского регионального штаба «Юнармии» при поддержке командования авиационной базы и Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов учащиеся кадетского класса Еткульской средней школы побывали в воинской части и музее военного вуза.

Сельские школьники увлеченно изучали устройство кабины самолета на учебном тренажере, массу впечатлений получили на летном поле, где познакомились с экипажами самолетов, выполняющих полеты.

Инициативу классного руководителя Алеси Бакиной и заместителя председателя Общественной палаты района Натальи Гороховой о регулярном поощрении такими поездками лучших учеников поддержал глава Еткульского района Василий Головчинский.

«Все мероприятия с участием военных летчиков проходят на высоком организационном уровне, помогают воспитывать будущих защитников Отечества», –– отметил председатель Совета шефов воинских частей, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов.

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