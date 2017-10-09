09.10.2017 (17:49)

В Чите подвели итоги окружного этапа Всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны России «Командирские старты»

В Чите подвели итоги окружного этапа Всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты». Соревнования среди военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) прошли на спортивной базе филиала ЦСКА в Хабаровске. В них приняли участие более 120 офицеров — от командиров взвода до командиров бригады. На протяжении трех дней они демонстрировали свое мастерство в четырех дисциплинах: стрельба из пистолета Макарова, плавание вольным стилем, подтягивание с подъемом и переворотом на перекладине, бег на 1 и 3 км.

Почетными гостями турнира стали командир дивизии противовоздушной обороны ВВО генерал-майор Олег Никаноров, врио помощника командующего войсками ВВО по физической подготовке подполковник Владимир Белоус, командир соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России полковник Владимир Белявский, тренер команды ВВО по военному троеборью майор Валерий Терехов.

По итогам окружного этапа «Командирских стартов» были определены наиболее подготовленные офицеры, которые составят костяк команды ВВО для выступления в финале Всеармейских соревнований в Москве (13—18 ноября).

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