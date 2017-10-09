09.10.2017 (17:42)

Российские военнослужащие оказали продовольственную помощь многодетной семье в Душанбе

Военнослужащие 201 российской военной базы в Таджикистане при участии православного настоятеля войскового храма, помощника командира соединения по работе с верующими военнослужащими оказали продовольственную помощь многодетной семье в городе Душанбе.

В продуктовый набор вошли различные крупы, мясо птицы, сыр, сгущенное молоко, подсолнечное и сливочное масло, мука, колбасные и макаронные изделия.

Для детей, которых в этой семье 6 человек, военные привезли сладкие угощения и одежду.

Проведение гуманитарных акций в соединении стало хорошей традицией, за 2016 год от военнослужащих и членов их семей на благотворительные цели было передано более 8 тонн продуктов питания.

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