09.10.2017 (17:35)
Водолазные специалисты ВМФ проходят переподготовку на базе Учебного центра в Севастополе
На водном полигоне Учебного центра Военно-Морского Флота в Севастополе начались практические занятия водолазных специалистов, проходящих переподготовку по различным специальностям.
Современное высокотехнологическое оборудование, без которого невозможно водолазное дело, требует дополнительной подготовки и обучения личного состава. В связи с этим в Учебном центре будущие специалисты осваивают не только базовую программу, но и изучают специальные водолазные системы, телеуправляемые подводные комплексы и иное оборудование.
В настоящее время создана группа военнослужащих по контракту, уже имеющих водолазную квалификацию, получающих допуск на работу с барокамерами и декомпрессионным оборудованием.
К обеспечению практических занятий на различных этапах привлекается специализированное судно, оснащенное барокамерой, современными средствами контроля за действиями людей под водой и штатным поисково-спасательным оборудованием.
Учебный центр в Севастополе осуществляет обучение и переподготовку водолазных специалистов для Серевного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также для Каспийской флотилии.