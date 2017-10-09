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09.10.2017 (17:35)

Водолазные специалисты ВМФ проходят переподготовку на базе Учебного центра в Севастополе

На водном полигоне Учебного центра Военно-Морского Флота в Севастополе начались практические занятия водолазных специалистов, проходящих переподготовку по различным специальностям.

Современное высокотехнологическое оборудование, без которого невозможно водолазное дело, требует дополнительной подготовки и обучения личного состава. В связи с этим в Учебном центре будущие специалисты осваивают не только базовую программу, но и изучают специальные водолазные системы, телеуправляемые подводные комплексы и иное оборудование.

В настоящее время создана группа военнослужащих по контракту, уже имеющих водолазную квалификацию, получающих допуск на работу с барокамерами и декомпрессионным оборудованием.

К обеспечению практических занятий на различных этапах привлекается специализированное судно, оснащенное барокамерой, современными средствами контроля за действиями людей под водой и штатным поисково-спасательным оборудованием.

Учебный центр в Севастополе осуществляет обучение и переподготовку водолазных специалистов для Серевного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также для Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Водолазы
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