09.10.2017 (16:57)

На Северном флоте началась контрольная проверка старейшего соединения подводных лодок

Сегодня в старейшем соединении подводных лодок Северного флота началась контрольная проверка боевой подготовки за летний период обучения. Мероприятие проходит под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова.

В течение нескольких дней офицеры управлений и отделов штаба Северного флота проверят работу командования и личного состава бригады подводных лодок по различным направлениям деятельности – от ведения служебной документации до сдачи нормативов по физической подготовке. В ходе контрольной проверки будет оценена готовность экипажей подводных лодок к выполнению задач по предназначению.

В летнем периоде обучения подводники успешно выполнил задачи боевой и оперативной подготовки в ближней и средней морской зонах. Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ» принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а также выполнил задачи дальнего похода.

Личный состав подводной лодка «Калуга» помимо успешного предъявления курсовых задач был задействован на военно-морском параде в Северомроске, учении тылового обеспечения сил и войск Северного флота. Также её экипаж участвовал в учении сил поисково-спасательного обеспечения флота по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, которое прошло в сентябре в Мотовском заливе.

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