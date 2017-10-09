09.10.2017 (16:37)

В Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков поступит звено новых учебно-боевых самолетов Як-130

Специалисты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова приступили к приему новой партии учебно-боевых самолетов Як-130 на заводе-изготовителе.

Представители инженерно-авиационной службы в течение недели выполнят комплекс работ по проверке работоспособности всех систем и механизмов авиационной техники в различных режимах на земле, а летный состав совершит контрольный облет самолетов, проверив все системы управления в воздухе.

После проведения приемки техники на заводе четыре новых самолета Як-130 будут перебазированы в Армавирскую учебную авиационную базу Краснодарского училища.

Поставка новой авиационной техники в Воздушно-космические силы выполняется согласно Гособоронзаказу-2017.

Справочно:

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки лётного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.

По своим лётно-техническим и маневренным характеристикам самолёт близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полёта, что позволяет решать задачу обучения лётчиков для самолётов четвертого и пятого поколений.

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