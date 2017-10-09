09.10.2017 (16:19)

В Псковской области стартовала основная фаза тактического учения ВДВ России и ССО Белоруссии

Сегодня подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь, принимающие в совместном тактическом учении, получили указания на приведение в готовность к выполнению учебно-боевых (специальных) задач.

Передовые подразделения объединенной группировки вышли в район сосредоточения, где выполняют задачу по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, обнаруженных накануне наблюдателями разведывательных подразделений.

По замыслу учения батальонная тактическая группа со средствами усиления ССО Белоруссии перешла под единое командование объединенного штаба учений.

Основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов со средствами усиления и разведки. Всего в учении принимают участие около 1000 военнослужащих и задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.

На вооружении объединенной группировки – БТР-80, БМД-2, самоходные артиллерийские орудия «Нона-С», 82-мм минометы, 135-мм противотанковые ракетные комплексы, специальная техника связи и инженерной разведки, средства воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы, специальное снайперское и другое стрелковое оружие, состоящее на вооружении в армиях обоих государств.

Осуществлять управление практическими действиями объединенной группировки войск будет руководитель российско-белорусского тактического учения полковник Евгений Тонких.

Практические действия военнослужащих обоих государств будут осуществляться на полигонах Кислово, Струги-Красные и аэродроме Кресты в Псковской области.

Практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии будут продолжаться до 11 октября 2017 года включительно.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Белоруссия.

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