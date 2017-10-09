09.10.2017 (16:02)

Военные хирурги Балтийского флота провели операцию в дальнем походе

Успешную операцию по удалению аппендицита в корабельных условиях провели военные медики Балтийского флота. Неотложная медицинская помощь понадобилась члену экипажа большого десантного корабля (БДК) «Минск», выполняющего плановые задачи дальнего похода в Северном море.

Сигнал о необходимости срочной медицинской помощи военнослужащему по контракту с острым аппендицитом был получен с БДК оперативными службами флота. Ему внезапно стало плохо, наблюдались озноб, повышение температуры и боли в животе.

На борту десантного корабля находилась группа усиления от медицинского отряда военно-морского клинического госпиталя (1409 ВМКГ), состоящая из опытных хирургов. Было принято решение прооперировать матроса в операционной корабля.

Врачебная бригада в составе начальника медицинского отряда хирурга подполковника медицинской службы Олега Бабушкина, старших лейтенантов медицинской службы Ивана Соколова и Юрия Гордзейко успешно провела операцию по удалению аппендицита у военнослужащего.

Она длилась, с учетом подготовки места и больного, в общей сложности около двух часов. Волнение на море составляло 3 балла.

В настоящее время БДК «Минск» продолжает выполнять плановые задачи боевой подготовки в Северной Атлантике. Прооперированный военнослужащий под наблюдением медиков находится в медицинском блоке корабля и вскоре приступит к своим обязанностям по предназначению.

Стоит отметить, что это не первый случай проведения хирургической операции медиками флота в корабельных условиях.

В 2012 году они провели сложную операцию по ушиванию прободной язвы желудка у военнослужащего на борту сторожевого корабля «Неустрашимый», находившегося в районе Африканского Рога.

В 2014 году на борту корвета «Сообразительный» в Балтийском море медицинской бригадой военных хирургов была успешно проведена аппендэктомия у военнослужащего по контракту.

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