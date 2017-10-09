09.10.2017 (15:12)

В Тагильском соединении РВСН началась контрольная комплексная проверка

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) под руководством командующего Оренбургским ракетным объединением проводится контрольная комплексная проверка Тагильского ракетного соединения, оснащённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс».

Среди основных целей проверки — оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2017 учебный год. Комиссия командования объединения проверит состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, вооружения и военной техники, а также слаженность действий частей и подразделений при выполнении задач.

В рамках проверки особое место займет командно-штабное учение с Тагильским соединением, которое предполагает решение обширного круга вопросов.

Помимо выполнения главной задачи по проведению условных пусков ракет, соединению предстоит отработать вопросы в позиционных районах ракетных полков и воинских частей обеспечения. В ходе учения на качественно новом уровне будут решаться вопросы маскировки ПГРК «Тополь», вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице