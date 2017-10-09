Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

09.10.2017 (14:51)

Команда КВН соединения инженерных войск ВВО вышла в финал централь-ной Тихоокеанской лиги

Военнослужащие соединения инженерных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, одержали победу в полуфинальном этапе игры КВН центральной Тихоокеанской лиги.

Военные инженеры своим юмором покорили строгое жюри и зрителей и в итоге обошли соперников, в том числе команды из Благовещенска «Сборная районов» и Нанайского района Хабаровского края «Провинциалы».

В обновленном репертуаре команды — актуальные юмористические номера, в частности, свое видение фильма «Начало» по произведениям Николая Гоголя, шутки о получении Дальневосточного гектара, различные музыкальные постановки.

Участники команды уже начали подготовку к финалу центральной Тихоокеанской лиги Международного союза КВН. Очередная встреча дальневосточных команд состоится 18 ноября в Хабаровском городском дворце культуры.

Творческий коллектив готовит свежую, обновленную программу, связанную не только со службой и бытом в современной Российской армии, но и с актуальными на сегодня темами.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , КВН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false