09.10.2017 (14:51)

Команда КВН соединения инженерных войск ВВО вышла в финал централь-ной Тихоокеанской лиги

Военнослужащие соединения инженерных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, одержали победу в полуфинальном этапе игры КВН центральной Тихоокеанской лиги.

Военные инженеры своим юмором покорили строгое жюри и зрителей и в итоге обошли соперников, в том числе команды из Благовещенска «Сборная районов» и Нанайского района Хабаровского края «Провинциалы».

В обновленном репертуаре команды — актуальные юмористические номера, в частности, свое видение фильма «Начало» по произведениям Николая Гоголя, шутки о получении Дальневосточного гектара, различные музыкальные постановки.

Участники команды уже начали подготовку к финалу центральной Тихоокеанской лиги Международного союза КВН. Очередная встреча дальневосточных команд состоится 18 ноября в Хабаровском городском дворце культуры.

Творческий коллектив готовит свежую, обновленную программу, связанную не только со службой и бытом в современной Российской армии, но и с актуальными на сегодня темами.

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