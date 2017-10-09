09.10.2017 (14:31)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдают контрольную проверку

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в течение двух недель будут сдавать контрольную проверку за 2017 учебный год, в результате которой 100% личного состава ОГРВ ПРРМ получит итоговые оценки.

Военнослужащим предстоит продемонстрировать наилучшие результаты при сдаче нормативов по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита. Специалистам ОГРВ ПРРМ помимо сдачи нормативов по основным предметам боевой подготовки также предстоит сдать зачеты по специальности.

Для военнослужащих мотострелкового батальона данная проверка является завершающим этапом обучения на базе ОГРВ ПРРМ. После сдачи контрольной проверки за 2017 учебный год мотострелковый батальон заступит в Зону безопасности, где будет выполнять задачи по поддержанию мира в течение года.

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