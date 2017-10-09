09.10.2017 (14:04)

В Тверской области экипажи МиГ-31БМ принудили к посадке условного нарушителя воздушного пространства

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Западного военного округа (ЗВО) отработали принуждение к посадке различных типов воздушных судов - нарушителей воздушного пространства в ходе учения по противовоздушной обороне войск и объектов.

Дежурные силы были подняты по тревоге, получив сигнал о пересечении государственной границы неизвестным самолётом, не отвечающим на запросы опознавания. На перехват вылетела пара истребителей с аэродрома Хотилово в Тверской области. Приблизившись на минимальную дистанцию, лётчики выполнили ряд манёвров, препятствующих продолжению полёта нарушителя, а также продемонстрировали готовность к поражению воздушной цели.

После выхода пилота условного самолёта-нарушителя на связь ему был задан курс к аэродрому под контролем истребителей-перехватчиков. Действия нарушителя имитировали самолёты военно-транспортной и оперативно-тактической авиации.

В тренировках приняли участие более 20 экипажей МиГ-31БМ объединения ВВС и ПВО Западного военного округа, полёты прошли в дневное и ночное время.

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