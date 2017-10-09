09.10.2017 (13:50)
В соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в Поволжье, с начала года проведено около 90 проверок боеготовности
С начала этого года комплексные комиссии штаба Центрального военного округа провели около 90 проверок боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в Поволжье.
В их рамках мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения приводились в высшие степени боевой готовности, совершали многокилометровые марши на незнакомые полигоны.
Военнослужащие отрабатывали вводные по занятию районов сосредоточения, развертыванию боевых позиций, выполняли различные нормативы тактической и специальной подготовки, проводили боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и военной техники.
Особое внимание в ходе проверок уделялось действиям командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и организации системы связи между различными родами войск.
Учения проходили в Пензенской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях, а также Республике Башкортостан.