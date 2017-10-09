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09.10.2017 (13:50)

В соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в Поволжье, с начала года проведено около 90 проверок боеготовности

С начала этого года комплексные комиссии штаба Центрального военного округа провели около 90 проверок боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в Поволжье.

В их рамках мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения приводились в высшие степени боевой готовности, совершали многокилометровые марши на незнакомые полигоны.

Военнослужащие отрабатывали вводные по занятию районов сосредоточения, развертыванию боевых позиций, выполняли различные нормативы тактической и специальной подготовки, проводили боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и военной техники.

Особое внимание в ходе проверок уделялось действиям командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и организации системы связи между различными родами войск.

Учения проходили в Пензенской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях, а также Республике Башкортостан.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Учения , Проверка боеготовности
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