09.10.2017 (13:34)

В Северной Осетии мотострелки ЮВО освободили город, захваченный условным НВФ

На территории бывшей воинской части недалеко от поселка Первомайский (Северная Осетия) мотострелковый батальон Южного военного округа (ЮВО) с приданными подразделениями освободил населенный пункт от условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).

В ходе тренировки военнослужащие сначала блокировали захваченный поселок, а затем при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А нанесли огневое поражение условному противнику, после чего штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта, где освободили заложников.

За действиями подразделений велось непрерывное наблюдение с применением беспилотных летательных аппаратов, с которых в режиме реального времени на командный пункт передавалась оперативная информация.

Для предотвращения прорыва противника из блокированного района была задействована мотострелковая рота и взвод снайперов мотострелкового соединения ЮВО.

Тренировка проводилась с учетом опыта ведения боевых действий последнего времени.

Всего к практическим мероприятиям было привлечено более 400 военнослужащих и задействовано около 80 единиц боевой и автомобильной техники батальона, в том числе БМП-3, танки Т-90А, бронетранспортеры и многоцелевые легкобронированные тягачи.

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