09.10.2017 (13:23)

В сентябре в войска ЗВО поступило более 140 единиц современных образцов ВВТ

С начала года в войска Западного военного округа (ЗВО) поступило около 750 единиц новых и модернизированных образцов вооружения военной и специальной техники (ВВТ).

Только в течение сентября войска получили более 140 новых образцов ВВТ, в том числе 30 модернизированных танков Т-72Б3. На нем установлена новейшая система управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем.

Подразделения связи получили 15 командно-штабных машин (КШМ) Р-149МА1. Установленное в КШМ оборудование позволяет оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро делать оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить задачи подчиненным подразделениям.

В подразделения радиационной химической и биологической защиты поступило 18 модернизированных авторазливочных станции АРС-14КМ предназначенных для дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения и военной техники. Наличие в составе специального оборудования станции дымового генератора позволяет проводить аэрозольную маскировку войск.

Всего в 2017 году в рамках планового процесса перевооружения войска ЗВО планируют получить более 1000 единиц современных и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

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