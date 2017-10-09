09.10.2017 (13:23)

Военнослужащие ЮВО в Армении совершили 100 км марш в районы проведения совместного учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2017»

Подразделения российской военной базы в Армении после объявления тревоги совершили 100 км марш в районы проведения совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие – 2017».

Более 800 военнослужащих из артиллерийских, зенитно-ракетных, мотострелковых, разведывательных, танковых подразделений соединения с привлечением около 200 единиц военной техники выполнили марш на два полигона – Баграмян Вооружённых сил Республики Армения и Алагяз Вооруженных Сил Российской Федерации.

Особенностями совершения марша стали условия передвижения войск в ночное и темное время суток по пересеченной высокогорной местности с отработкой задач условного применения противником оружия массового поражения.

Военнослужащие российского соединения примут участие в совместных практических действиях подразделений КСОР шести государств, в том числе Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Учения будут проходить в период с 9 по 13 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

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