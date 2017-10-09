09.10.2017 (12:36)

В Армении началось совместное учение КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2017»

На полигоне Баграмян в Армении прошла торжественная церемония открытия совместного оперативно-стратегического учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств–участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2017».

С приветственной речью к участникам мероприятия обратился генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. В своем выступлении он подчеркнул важность совместных усилий в процессе противостояния нарастающим угрозам международного терроризма, защите от деятельности ИГИЛ, а также борьбе с распространением наркотических средств.

Также успешного выполнения учебно-боевых задач военнослужащим КСОР ОДКБ пожелал руководитель учения — командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников.

«В ходе учения будут отработаны самые современные способы ведения боя, включая разведывательно-огневые, ударные, маневренные действия в боевой обстановке, — пояснил журналистам генерал-полковник Александр Дворников. — Полагаю, что учение станет полезной практикой для всех участников, а взаимный обмен опытом позволит выработать эффективные способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями».

Совместное оперативно-стратегическое учение «Взаимодействие–2017» пройдет на двух полигонах: Баграмян — Вооружённых сил Республики Армения — и Алагяз— 102-й военной базы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В тактических эпизодах примут участие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы, а также звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации.

«Взаимодействие-2017» пройдет с 9 по 13 октября в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» КСОР ОДКБ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице