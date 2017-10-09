09.10.2017 (12:25)
Истребители ВВО в ходе учения отработали сопровождение бомбардировщиков Ту-22М3
Пара новейших многоцелевых истребителей Су-35С авиационного полка Восточного военного округа отработала задачи по сопровождению дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в рамках учения дальней авиации.
Полет, длившийся более 3 часов, проходил над территорией Камчатского края и акваторией Берингова моря.
После выполнения учебно-боевых задач самолеты произвели успешную посадку на аэродроме Елизово, экипажи истребителей Су-35С совершат перелет на расстояние около1,5 тысяч километров в пункт постоянного базирования в Хабаровском крае.
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