09.10.2017 (12:11)

С начала работы электронной системы контроля питания в ВВО сэкономлено 265 миллионов рублей

С ноября 2015 года, начала использования электронной системы контроля управления доступом и заказом питания (СКУДЗП), в Восточном военном округе сэкономлено свыше 265 миллионов рублей бюджетных средств, в том числе более 138 миллионов экономии приходится на текущий год.

Более сотни воинских частей округа и Тихоокеанского флота уже эксплуатируют СКУДЗП. Кроме того, до конца 2017 года планируется оснастить этой системой еще около десяти столовых воинских частей.

Справочно:

В состав СКУДЗП входят информационные терминалы с биометрическими датчиками, которые считывают информацию о военнослужащих, сервер обработки данных и др.



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