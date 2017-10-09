09.10.2017 (11:55)

Силы Черноморского флота завершили мероприятия комплексной отработки задач боевой подготовки в море

Корабли и подводные лодки Черноморского флота завершили выполнение плановых задач боевой подготовки в морских полигонах в акватории Черного моря.

В течение нескольких суток экипажи кораблей провели учения в составе корабельных ударных, противолодочных и минно-тральных тактических групп во взаимодействии с береговыми ракетно-артиллерийскими соединениями, морской авиацией и ПВО флота.

В соответствии с планами боевой подготовки экипажи ракетных катеров нанесли ракетный удар крылатыми ракетами, по сложной мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей, с выполнением стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами «Москит».

Тактические группы противолодочных и ракетных кораблей выполнили боевые упражнения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, осуществив поражение огнём артиллерии и ракетами зенитно-ракетного комплекса «Оса» реальные цели, в качестве которых использовались крылатые ракеты, запущенные береговым ракетным комплексом «Утес».

Экипажи многофункциональных истребителей СУ-30СМ морской авиации ЧФ в сложных погодных условиях успешно осуществили нанесение бомбового удара по морской цели, завершив уничтожение отряда кораблей условного противника.

Основным мероприятием боевой подготовки в море стало первое учение по нанесению ракетного удара экипажами подводных лодок в акватории Черного моря.

Подводные лодки «Ростов-на-Дону» и «Новороссийск» выполнили стрельбу ракетами «Калибр» по наземной и надводной целям. Пуски ракет осуществлены из подводного положения. В ходе стрельбы израсходовано 2 практических ракеты «Калибр-ПЛ». Ранее экипажи подводных лодок, принимающих участие в стрельбах выполняли задачи в составе группировки ВМФ в Средиземном море, нанося реальные удары по объектам террористов на территории Сирии.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано порядка 30 кораблей и вспомогательных судов и более 20 летательных аппаратов Черноморского флота.

В настоящее время силы, задействованные в мероприятиях боевой подготовки, возвратились в пункты постоянной дислокации.

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