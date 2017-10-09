09.10.2017 (10:52)

156 лет назад в России на воду спущен первый военный корабль с броневой защитой – канонерская лодка «Опыт»

Строительство первого в России железного броненосного корабля началось в мае 1861 года в Санкт-Петербурге на заводе Карра и Макферсона (ныне Балтийский завод) под руководством инженера Х.В. Прохорова. 9 октября того же года корпус лодки был спущен на воду, а в феврале 1862 года лодка, получившая название «Опыт», была зачислена в состав гвардейского флотского экипажа.

В 1866 году «Опыт» исключили из списков флота и передали инженеру Н.Л. Эйлеру для перестройки в ледокол с надводным и подводным устройством для разрушения льда.

Длительное время ледокол находился в Кронштадтском порту, лишь в феврале 1870 года последовал приказ о зачислении его в списки судов флота, после чего судно использовалось при испытаниях шестовых и буксируемых мин различных систем. В 1875 году начались испытания приборов автоматического управления стрельбой системы А.П. Давыдова.

В 1883 году лодку переименовали в «Мину», а в 1892 году зачислили в класс канонерских лодок береговой обороны и использовали для испытания торпед и мин заграждения. На ней прошли проверку гальваноударные и сфероконические мины, запалы различных систем, устройства защиты минных заграждений, много вспомогательных устройств. В 1901 году в составе учебно-минного отряда она участвовала в первых опытах А.С. Попова по установлению радиосвязи между кораблями.

С 1907 года лодка использовалась в качестве портового судна, а с началом Первой мировой войны –– для обеспечения навигационной безопасности в Финском заливе. Только в 1922 году незаметный труженик был продан Финляндии на слом.

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