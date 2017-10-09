09.10.2017 (07:08)

Во Владивостоке прошел Чемпионат Тихоокеанского флота по гребле на ялах

В минувшие выходные на акватории Амурского залива состоялось открытое первенство по гребле на ялах на Кубок Тихоокеанского флота. Организатором соревнований выступил спортивный комитет флота.

В соревнованиях в составе 5 команд приняли участие около 50 спортсменов. Продемонстрировать свое мастерство получили возможность сборные соединений и объединений Тихоокеанского флота, воспитанники военно-патриотических клубов Приморья, морских Вузов Владивостока.

В рамках соревнований участникам необходимо было преодолеть по воде дистанцию в 1000 метров. Первую половину дистанции спортсмены прошли на веслах, а вторую – под парусом.

В результате упорной борьбы первое место досталось команде «ЦСКА», второе место заняла команда «Залп», представляющая морскую пехоту. На третьей ступени пьедестала почёта – команда Приморской флотилии разнородных сил «Шторм».

Призёры соревнований награждены медалями и почётными грамотами от спортивного комитета Тихоокеанского флота.

Гонки на шлюпках во Владивостоке уже давно стали традиционными. В них регулярно принимают участие военнослужащие, воспитанники патриотических клубов, команды районов Приморской столицы и представители силовых структур края.

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