09.10.2017 (05:31)

КСОР ОДКБ проведут совместную операцию по уничтожению НВФ в ходе учений «Взаимодействие-2017» в Армении

Совместное учение «Взаимодействие-2017» стартует 9 октября и продлится в течение пяти дней.

Практические действия войск Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе проведения совместного учения «Взаимодействие – 2017» будут отработаны на двух полигонах: Баграмян вооружённых сил Республики Армения и на полигоне Алагяз российской военной базы в Армении.

В общей сложности в тактических действиях на полигонах Алагяз и Баграмян будет задействовано около 2 тысяч военнослужащих, более 400 единиц вооружения военной техники и более 20 летательных аппаратов ВВС Республики Армения и российской военной авиабазы Эребуни.

Руководит международными учениями командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Нанесение превентивного огневого поражения по выдвигающемуся и развертывающемуся противнику, усиление войск прикрытия государственной границы предстоит осуществить реактивными и артиллерийскими батареями российской военной базы при поддержке мотострелковых и танковых подразделений. Прикрытие огневых позиций и тактических маневров от воздушного удара условного противника обеспечат истребители Миг-29 российской авиабазы, дислоцированной на аэродроме Эребуни.

Во втором тактической эпизоде примут участие подразделения специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации. Тактический воздушный десант доставят вертолеты Ми-8. Для уничтожения диверсионных разведывательных групп условного противника российские десантники парашютным способом осуществят высадку на рубеж государственной границы и атакуют условного противника с тыла.

Третий тактический эпизод станет решающим в разгроме незаконного вооруженного формирования. Совместными усилиями мотострелки и десантники в ходе оборонительного боя отработают отражение атак условного противника. С воздуха огневую поддержку окажут ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25 ВВС Армении и российской авиабазы Эребуни.

Мотострелковые, артиллерийские и воздушно-десантные подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана в ходе совместного учения «Взаимодействие-2017» на полигоне Баграмян в Республике Армения проведут розыгрыш практических действий восьми тактических эпизодов.

Данные маневры станут самым масштабным этапом учения и позволят на практике отработать взаимодействие разнородных сил армий пяти государств.

В тактических эпизодах примут участие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы, а также звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации.

В целях обнаружения разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника в ходе маневров будут задействованы подразделения противовоздушной обороны.

В свою очередь разведывательные подразделения российской военной базы в Армении применят собственные БЛА для выявления диверсионных разведывательных групп и корректировки их огневого поражения в системе разведывательных огневых контуров.

Кроме того, в составе мотострелкового батальона успех ведения боевой операции обеспечат подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения инженерных войск, связи и медицинского обеспечения.

В масштабных маневрах помимо армейских подразделений примут участие оперативно-боевые группы полиции, Федеральной Службы Национальной Гвардии, спасательное подразделение МЧС и подразделение международного комитета красного креста Республики Армения.

Совместное учение «Взаимодействие-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Алагяз подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактические задачи.

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