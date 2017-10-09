09.10.2017 (03:47)

Крейсер «Варяг» и подлодка «Томск» выполнили стрельбу крылатыми ракетами по надводной мишени

В ходе командно-штабной тренировки, проводимой в рамках итоговой проверки за летний период обучения, флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер «Томск» провели пуски сверхзвуковых крылатых ракет по надводной цели.

Ракетная стрельба по судну-мишени была выполнена из акватории Охотского моря на максимальную дальность.

По данным объективного контроля крылатая ракета "Гранит", выпущенная из подводного положения, и крылатая ракета «Базальт», стартовавшая с «Варяга», успешно поразили назначенную морскую цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.

Для обеспечения безопасности и контроля за результатом стрельбы были задействованы более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты Морской авиации Тихоокеанского флота.

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