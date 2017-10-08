08.10.2017 (21:45)

В Северной Осетии создадут многофункциональный центр допризывной и войсковой подготовки

ДОСААФ России принимает меры по дальнейшему совершенствованию работы с молодежью и улучшению системы военно-патриотического воспитания. Для развития северо-осетинского регионального отделения ДОСААФ в республике будет создан многофункциональный центр допризывной и войсковой подготовки.

Данный вопрос обсуждался во Владикавказе на встрече председателя ДОСААФ России Александра Колмакова и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

«В Северной Осетии всегда было много желающих служить в армии, много Героев Советского Союза, генералов-выходцев из нашей республики. У молодых людей есть на кого равняться и с кого брать достойный пример. Есть желающие заниматься в аэроклубе, серьезно готовиться к службе в армии. Это востребованное направление, и мы будем уделять региональному отделению ДОСААФ большое внимание» - подчеркнул глава республики.

«Ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, досконально изучены. Реализация уже выработанных предложений расширит деятельность региональной организации и поднимет ее на качественно новый уровень. Много задач поставлено государством перед общероссийской организацией, и думаю, что мы совместно их решим», - заключил Александр Колмаков.

В ходе своего пребывания в Северной Осетии руководитель ДОСААФ изучил состояние материально-технической базы региональной организации, провел встречи с допризывной молодежью и ответственными работниками территориальных органов военного командования.

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