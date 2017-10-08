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08.10.2017 (21:36)

В Московской области открыли мемориальный комплекс Кремлевским курсантам

Сегодня в селе Ярополец Волоколамского района Московской области был открыт мемориальный комплекс, посвященный подвигу кремлевских курсантов 1941 года.

Открытию мемориального комплекса предшествовал Марш памяти, в котором приняли участие 309 курсантов Московского высшего общекомандного училища. Юноши за два дня со штатным оружием и в полном обмундировании преодолели 85 километров по маршруту Клин – Ярополец.

Участники возложили цветы к монументам, посвященным событиям 41-го года. Завершилась памятное мероприятие исторической реконструкцией боевых действий отдельного Курсантского полка. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ
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