08.10.2017 (21:36)

В Московской области открыли мемориальный комплекс Кремлевским курсантам

Сегодня в селе Ярополец Волоколамского района Московской области был открыт мемориальный комплекс, посвященный подвигу кремлевских курсантов 1941 года.

Открытию мемориального комплекса предшествовал Марш памяти, в котором приняли участие 309 курсантов Московского высшего общекомандного училища. Юноши за два дня со штатным оружием и в полном обмундировании преодолели 85 километров по маршруту Клин – Ярополец.

Участники возложили цветы к монументам, посвященным событиям 41-го года. Завершилась памятное мероприятие исторической реконструкцией боевых действий отдельного Курсантского полка.

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