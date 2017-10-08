08.10.2017 (21:13)

Самарская область отправит в войска около 2 тыс. человек в ходе призывной кампании

Военный комиссариат Самарской области в ходе осенней призывной кампании отправит на военную службу около 2 тыс. новобранцев. Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов сообщил военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.

«Планируется, что через призывные комиссии у нас пройдут 15 тыс. человек. Из них около 2 тыс. человек будут призваны и отправлены для прохождения службы в Вооруженные силы, а также в другие министерства и ведомства», — сказал Александр Даньшин.

При этом 8 призывников из самарского города Кинель попадут на службу на одноименный противодиверсионный катер Черноморского флота, 15 призывников из региона отправятся в Президентский полк.

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