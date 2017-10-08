08.10.2017 (19:05)

Экипаж вертолёта Ка-31 отработал посадку на фрегат «Адмирал Горшков»

Силы Северного флота продолжают обеспечение государственных испытаний фрегата «Адмирал Горшков». В тестировании корабельных систем активно принимают участие самолёты и вертолёты палубной авиации. Лётчики не только совершают облёты фрегата на различных высотах и дистанциях для проверки радиотехнического и радиолокационного вооружения, но и отрабатывают посадку на вертолётную площадку на ходу и на стоянке корабля.

Сегодня облёт фрегата и посадку на вертолётную площадку выполнил экипаж вертолёта Ка-31. Испытания проводились на рейде главной базы Северного флота – Североморска. Вертолётчики выполнили несколько облётов корабли и посадку с выключением двигателя. Группа обеспечения полётов экипажа фрегата «Адмирал Горшков» отработала комплекс мероприятий по приёму вертолёта и подготовке его к взлёту с борта корабля.

Все испытания прошли успешно.

Наблюдать за посадкой вертолёта на палубу нового фрегата могли жители столицы Северного флота.

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