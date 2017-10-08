08.10.2017 (17:51)
Сборная ЗВО поборется за кубок Министра обороны РФ в финальном этапе «Командирских стартов – 2017»
В Подмосковье по итогам отборочного этапа соревнований среди командиров соединений и воинских частей Западного военного округа сформирована сборная объединения, которая представит ЗВО в финальном этапе «Командирских стартов – 2017» на кубок Министра обороны РФ.
Программа отборочного этапа включала легкоатлетическую эстафету и четырёхборье, в котором военнослужащие состязались в стрельбе из штатного оружия, плавании, беге, подтягивании или рывке гирь. В соревнованиях участвовало около 250 офицеров: от командиров взводов до командующих армиями.
Среди объединений округа финалистом стала команда объединения ВВС и ПВО, среди воинских частей первое место завоевали офицеры отдельного комендантского Преображенского полка. Торжественная церемония закрытия окружного этапа соревнований прошла в подмосковном Парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
Ранее сборная команда ЗВО завоёвывала кубок в 2015 и 2016 годах.