08.10.2017 (17:46)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в праздновании Дня города Бендеры

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 609-ой годовщине образования города Бендеры.

В торжественных мероприятиях приняли участие российские военнослужащие во главе со старшим военным начальником российского воинского контингента миротворческих сил, представители силовых ведомств региона, руководство государственной администрации города Бендеры, общественные организации и молодёжные движения.

Мероприятия, посвященные Дню города Бендеры, начались на площади Освобождения, где участники митинга возложили цветы к памятнику неизвестного солдата. В течение дня российские военнослужащие посетили историко-краеведческий музей и различные выставки, посвященные истории города Бендеры, а также приняли участие в спортивных состязаниях.

Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно принимают активное участие в общественной жизни региона, в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.

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