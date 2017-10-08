08.10.2017 (15:50)

Военнослужащим ССО Белоруссии устроили экскурсию по Пскову

Сегодня российские десантники организовали обзорную экскурсию по исторической части города Пскова для коллег из Белоруссии.

В ходе культурного мероприятия по историческим местам и памятникам архитектуры военнослужащие сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь заметили, что в их городах, подобно Пскову, природа тоже очень красивая. Они отметили, что в жители этого города уделяют огромное внимание экологии.

Белорусские военнослужащие были приятно удивлены красивой осенней природой, множеством достопримечательностей и радушием местных жителей.

По окончании экскурсии белорусские десантники поблагодарили российских военнослужащих за оказанное гостеприимство и убыли в полевой лагерь на полигон Струги Красные для подготовки к совместным учениям.

Основная фаза учений, включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии, стартует завтра и продлится до 11 октября 2017 года. Совместные мероприятия будут проходить на территории полигонов и военного аэродрома Кресты в Псковской области.

Совместное российско-белорусское тактическое учение, проводимое на территории Российской Федерации, носит плановый характер и проходит на территории Псковской области в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Белоруссия.

Совместное мероприятие боевой подготовки подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии является заключительным в 2017 году.

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