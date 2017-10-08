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08.10.2017 (15:01)

На вопросы газеты «Красная звезда» ответил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин

В очередном номере газеты «Красная звезда» публикуется интервью начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенанта Николая Паршина, который в преддверии 440-летия ГРАУ рассказал о состоянии и перспективах развития системы ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения Вооруженных Сил.

 «Красная звезда» сообщает об очередном селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил, которое прошло в Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

Рассказывается также о рабочей поездке первого заместителя Министра обороны РФ Руслана Цаликова в подмосковный город Краснознаменск, где он проверил организацию боевого дежурства в Центре управления 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения).

«Красная звезда» продолжает информировать о борьбе с террористическими группировками в Сирийской Арабской Республике, где правительственные силы при поддержке ВКС России ведут бои за освобождение города Меядин.

Кроме того, в новом номере сообщается о 2-й Международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам, прошедшей под руководством начальника инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Красная звезда
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