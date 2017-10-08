08.10.2017 (14:51)

Опытно-промышленная партия артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» поступит в войска

Опытно-промышленная партия самоходных артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ" в ближайшее время поступит в войска.

САУ 2С35 «Коалиция-СВ» представляет собой уникальный артиллерийский комплекс, предназначенный для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манёврам резервов противника в глубине его обороны

Самоходное артиллерийское орудие обладает уникальными тактико-техническими характеристиками и по сути, представляет собой боевой робот, способный выполнять огневые задачи автоматически, с минимальным участием человека, по командам, поступающим из автоматизированной системы управления артиллерийскими формированиями тактического звена.

В конструкции самоходного артиллерийского орудия применены инновационные технические решения, не имеющие аналогов за рубежом. Всё это позволило сократить численность боевого расчёта самоходного орудия и повысить его боевую эффективность более, чем в два раза по сравнению со штатными образцами.

Самоходное орудие с комплектом боеприпасов в настоящее время проходят всесторонние испытания на полигонах Министерства обороны. При этом, традиционно, особое внимание уделяется вопросам надёжности и безопасности боевого применения нового артиллерийского комплекса.

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