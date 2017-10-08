08.10.2017 (14:11)

Юнармейцы приняли участие в программе ОАК на фестивале науки

В Шуваловском корпусе МГУ об испытаниях самолетов четвертого и пятого поколения поведал прославленный летчик, Герой Советского Союза Виктор Пугачев.

Юнармейцы задали множество вопросов автору знаменитой фигуры высшего пилотажа «Кобра Пугачева». Генеральный директор ЦАГИ имени Жуковского Сергей Чернышев рассказал о своем уникальном институте и приоткрыл завесу тайны над будущим авиастроения: огромные лайнеры по схеме летающее крыло, самолет на альтернативном топливе и скоростные вертолеты. Ученый Борис Булгаков рассказал о чудесных свойствах крыльев из углепластика и о том, какие возможности для авиации открывают композитные материалы.

Фестиваль науки NAUKA0+ продлится до 8 октября. В Фундаментальной библиотеке МГУ также действует интерактивный стенд корпорации «МиГ», где можно увидеть голографические истребители МиГ и узнать секреты авиастроения.



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