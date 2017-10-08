08.10.2017 (12:43)
Тактику тушения лесных пожаров отработали специалисты Уссурийского филиала «Оборонлес»
Уссурийский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России принял участие в практическом занятии добровольных пожарных дружин Уссурийского городского округа, во время которого отрабатывались тактика и взаимодействие при тушении лесных пожаров.
Учения проводились по инициативе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Уссурийского городского округа на землях муниципального образования пос. Борисовка в условиях имитации лесного пожара и его распространения с земель лесного фонда в направлении населенного пункта.
По итогам учений Уссурийский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России получил положительную оценку со стороны представителей администрации городского округа и управления отряда.