08.10.2017 (12:43)

Тактику тушения лесных пожаров отработали специалисты Уссурийского филиала «Оборонлес»

Уссурийский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России принял участие в практическом занятии добровольных пожарных дружин Уссурийского городского округа, во время которого отрабатывались тактика и взаимодействие при тушении лесных пожаров.

Учения проводились по инициативе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Уссурийского городского округа на землях муниципального образования пос. Борисовка в условиях имитации лесного пожара и его распространения с земель лесного фонда в направлении населенного пункта.

По итогам учений Уссурийский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России получил положительную оценку со стороны представителей администрации городского округа и управления отряда.

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