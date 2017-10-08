08.10.2017 (12:36)

Студенты из Воронежской и Самарской областей помогают реконструировать завод в Приморье

Осенний этап студенческой стройки "Прогресс-2017" начался в Приморье: студенты из Воронежской и Самарской областей помогают реконструировать объекты завода "Прогресс" в Арсеньеве. Молодые люди 1,5 месяца будут работать каменщиками и штукатурами вахтовым методом, сообщает в четверг пресс-служба ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам".

В Приморском крае начался осенний этап студенческой стройки "Прогресс-2017". 25 стройотрядовцев, лучших представителей студенчества из Воронежской и Самарской областей, трудоустроены в Главное военно-строительное управление по специальным объектам (Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ). Предприятие выполняет реконструкцию объектов Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина".

Студенты работают вахтовым методом, он предусматривает шестидневную рабочую неделю, бесплатное проживание в благоустроенном общежитии, горячее трехразовое питание, обеспечение специальной одежной и средствами индивидуальной защиты, оплачиваемый межвахтовый отдых, а также компенсацию проезда от города, в котором находится учебное заведение, до места работы и обратно. Чтобы приехать на молодежную стройку, молодым людям пришлось заручиться поддержкой руководителей учебных заведений, так как сейчас полным ходом идет учебный процесс.

"Это не первая студенческая стройка для отряда, мы уже работали на объектах Военно-строительного комплекса - весной этого года на космодроме "Восточный" строили новый космический город Циолковский. Очень довольны отношением работодателя и результатами своего труда. Поэтому с энтузиазмом откликнулись на приглашение принять участие в реконструкции авиазавода, который выпускает легендарные вертолеты", - командир отряда "Аэлита" из Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа Александр Барсуков.

Впервые студенческие отряды привлекли к работам на заводе "Прогресс" в июле, тогда здесь работали три студенческих строительных отряда из Хабаровского и Приморского краев общей численностью 30 человек.

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