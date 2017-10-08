08.10.2017 (12:29)
В Поволжье свыше 2 тысяч единиц ВВСТ переведено на зимний режим эксплуатации
В соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, проводится подготовка вооружения и военной техники к зимнему периоду обучения. На сегодняшний день военнослужащие подготовили к зиме более 2 тыс. единиц техники.
В ходе мероприятий в парковых зонах были развернуты пункты, где военнослужащие выполняли работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, ремонту электрического оборудования, проводили замену расходных материалов и масел, замену автомобильных шин после летнего сезона эксплуатации.
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