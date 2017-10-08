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08.10.2017 (12:29)

В Поволжье свыше 2 тысяч единиц ВВСТ переведено на зимний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, проводится подготовка вооружения и военной техники к зимнему периоду обучения. На сегодняшний день военнослужащие подготовили к зиме более 2 тыс. единиц техники.

В ходе мероприятий в парковых зонах были развернуты пункты, где военнослужащие выполняли работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, ремонту электрического оборудования, проводили замену расходных материалов и масел, замену автомобильных шин после летнего сезона эксплуатации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
ВВТ , Центральный военный округ
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