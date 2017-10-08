08.10.2017 (11:11)

Снайперы ВДВ России и ССО Белоруссии на полигоне в Псковской области отработали учебные задачи по наблюдению и прикрытию

В период с 4 по 8 октября 2017 года снайпера Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Республики Белоруссия провели совместные тактико-специальные занятия в преддверии основной фазы совместного учения, чтобы отработать порядок взаимодействия.

Снайперские пары выполняли задачи по наблюдению, разведке и выявлению позиций и маршрутов передвижения разведывательных и диверсионных отрядов условного противника в лесных массивах и на полевых и рокадных дорогах. Занятия проходили на полигонах Кислово и Струги Красные в Псковской области.

Снайперы ВДВ России и ССО Беларусии выполняли учебно-боевые задачи в дневное и ночное время, используя специальные электронно-оптические приборы и прицелы, установленные на вооружение МЦ-116, ОСВ-96, АСВК и СВД калибра 7, 62 мм и 12,7 мм.

Смена позиций снайперских групп и подразделений огневого прикрытия происходила утром или с наступлением вечерних сумерек.

За время совместной работы на операционных направлениях было выявлено около 20 отрядов условного противника и несколько колонн легкобронированной техники с пулеметно-пушечным вооружением.

Одновременно с этим, в объединенном штабе, используя оперативно получаемую информацию от разведывательных групп подразделений ССО Белоруссии и ВДВ России, офицеры командования приступили к разработке совместной учебной операции, учитывая широкое применение колесной и гусеничной боевой техники в лесисто-болотистой местности.

Планирование операции проходит с определением возможностей оперативной переброски личного состава российской и зарубежной военной и специальной техники самолетами военно-транспортной авиации России, а также своим ходом по дорогам местного назначения в планируемые районы учения.

По легенде учения, завтра подразделения ВДВ России и ССО Беларуссии приступят к выполнению совместных мероприятий. Подразделения совершат комбинированные марши в районы сосредоточения и десантирования с целью захвата объектов условного противника, выявленных разведывательными подразделениями.

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