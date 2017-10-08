08.10.2017 (10:32)
В Калининграде еженедельно устраиваются экскурсии для курсантов филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
В рамках программы «Молодёжная академия искусств» курсанты филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г.Калининграде посетили концерт в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова. Он был посвящен творчеству композитора Александры Пахмутовой, написавшей такие известные песни как «Нежность», «Мелодия», «Как молоды мы были». Также курсанты послушали песни Анны Герман и Эдиты Пьехи.
Такие визиты не редкость: как в выходные, так и будние дни курсанты-юноши и девушки посещают филармонию, чтобы приобщиться к классической, джазовой, современной музыке.
Кроме этого, курсанты военно-морского вуза регулярно посещают Дом офицеров Балтийского флота, ходят на экскурсии в музеи «Фридрихсбургские ворота», «Кафедральный собор» и «Музей Мирового океана», не говоря уже о пеших экскурсиях по улицам города.
Еженедельно в Калининграде проводятся культурные и спортивные мероприятия, в которых с удовольствием принимают участие курсанты военно-морского вуза.