08.10.2017 (07:12)

На Камчатке проверяют физподготовку в подводных силах Тихоокеанского флота

В подводных силах Тихоокеанского флота приступила к работе комиссия флота по физической подготовке. Основная цель работы комиссии - проверка уровня физической подготовки у военнослужащих всех категорий и групп.

На протяжении нескольких дней специалисты по физической подготовке в Вилючинске примут контрольные упражнения у 500 военнослужащих из состава экипажей подводных лодок, подразделения ПДСС, управлений и командования подводных сил.

В зависимости от категории, военнослужащие будут сдавать от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость. Бойцы ПДСС также сдадут зачеты по плаванию в военной форме с оружием.

По итогам предыдущего периода обучения, количество положительных оценок получили около 80 % «проэкзаменованных» военнослужащих.

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