07.10.2017 (23:59)

182 года назад в Петербурге состоялась закладка первого отечественного пароходофрегата «Богатырь»

Первый парусно-паровой колесный фрегат «Богатырь» был заложен на верфи Главного адмиралтейства в Петербурге 7 октября 1835 г. Строительством руководил подполковник Михаил Николаевич Гринвальд – русский кораблестроитель XIX века, строитель судов различного ранга и класса для Российского императорского флота.

Богатырь был спущен на воду 8 августа 1836 года. В октябре 1838 г. был передан в состав Балтийского флота как пароходофрегат.

Участвовал в Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг.

В 1857 г. исключен из списков флота.

Водоизмещение корабля составляло 1342 тонны. Длина по корпусу наибольшая - 63,8 метра, ширина по корпусу - 9,75 метров. Мощность паровой машины составляла 240 лошадиных сил, что позволяло пароходофрегату развивать скорость 8 узлов.

На его вооружении находились 28 152-мм пушек.

Справочно:

Пароходофрегат (Steam frigate - дословно - «паровой фрегат») - фрегат, имевший кроме полного (или почти полного) парусного вооружения поршневой паровой двигатель (паровую машину) и гребные колёса либо гребной винт в качестве движителя

Крупнокалиберная артиллерия устанавливалась на военных пароходофрегатах в оконечностях, для чего корпуса этих кораблей делались более прочными и (как неизбежное следствие) более массивными, чем как у обычных парусников, так и как у обычных пароходов, а обводы корабельного корпуса – полнее.

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