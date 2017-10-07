07.10.2017 (23:31)

Гидрографической службой ВМФ создана крупнейшая в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания

В преддверии 190-летия со дня образования Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, на рабочем совещании под руководством Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева, которое прошло в здании Главного Адмиралтейства, был рассмотрен ряд вопросов морской картографии. На совещании было отмечено, что собираемые Гидрографической службой ВМФ в гидрографических экспедициях по исследованию Мирового океана данные используются не только для решения военно-прикладных задач, но и для нужд народного хозяйства страны, развития отечественной науки.

Эти работы проводятся в тесном взаимодействии с институтами Российской академии наук и научно-производственными организациями ряда министерств и ведомств. На основе выполняемых работ Гидрографической службой ВМФ создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт, 620 руководств и пособий для плавания. Активно пополняется банк электронных навигационных карт, внедрена и широко используется печать карт по требованию, что позволяет полностью сократить затраты на хранение и транспортировку карт.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице